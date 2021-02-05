Замдиректора ФК "Ростов" назначили Дарину Никитину, единственную агента-женщину в российском футболе

Дарина Никитина. Фото: ФК "Ростов"

Заместителем генерального директора футбольного клуба "Ростов" назначена Дарина Никитина. Как сообщила пресс-служба команды, она будет курировать вопросы правового сопровождения и обеспечивать юридическую защиту интересов клуба.

До своего назначения она была одним из десяти лицензированных футбольных посредников РФС. В одном из интервью Дарина поясняла, что выступает юридическим посредником между агентами и футбольным союзом. Остальные посредники в нашем футболе – мужчины. Лицензия Дарины давала ей право вести дела с командами и с игроками. Среди прочего, специалист представляла интересы целого ряда российских клубов высшей лиги. Кроме того, юрист работала с отдельными футболистами, среди которых игрок "желто-синих" Роман Еременко.

У Дарины - юридическое образование и есть тренерский опыт. К работе в футболе она пришла не сразу, до выбора направления несколько лет изучала юридическую практику в спорте. Никитина училась в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина. На данный момент является действующем преподавателем Высшей школы экономики по программе международной ассоциации FIFA. Она также является автором большого количества научных работ на тему контрактных взаимоотношений в спорте.

Тем временем, "Ростов" накануне возобновления российского чемпионата находится на сборах в Испании. Последний товарищеский матч против "Краснодара" закончился поражением донской команды со счетом 0:2. Команды проверили свои составы, размялись и даже успели подраться.

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