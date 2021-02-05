Товарищеская игра ФК "Ростов" - ФК "Краснодар": что происходило во время и после матча

Во время игры началась потасовка. Фото: ФК "Ростов"

Накануне на футбольном поле в солнечной испанской Марбелье встретились два принципиальных соперника - "Ростов" и "Краснодар". Игра обещала быть зрелищной, ведь матчи этих клубов прозвали "южным дерби". Так и произошло: все 90 минут никто не мог до конца определить исход встречи.

Интересно, что наставник "Ростова" Валерий Карпин продолжил экспериментировать - на поле выходили разные составы. Первый отрезок команда показывала оборонительный футбол. Игроки действовали осторожно, делали короткие пасы с минимумом сложных комбинаций. Это принесло свои плоды, игроки сохранили свои ворота сухими. Однако пострадала результативность. В первом тайме возник только одни острый момент у ворот кубанцев.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ПОТАСОВКА

Хотя матч и был спарринговым, давнее соперничество дало о себе знать. Под конец первой половины матча даже завязалась потасовка, которая чуть было не переросла в массовую драку. Полузащитник "Краснодара" шлепнул по затылку молодого Тугарева после его, надо признать, грубой игры в центре поле. За новичка вступился сторожил команды - Хорен Байрамян. Он оттолкнул соперника и начал разговор на повышенных тонах. К конфликтующей парочке слетелись почти все футболисты.

Страсти накалились, но тренерский штаб быстро успокоил парней. В первом отрезке эмоций оказалось больше, чем голов. 45 минут закончились, а на табло - по нулям.

АТАКУЮЩИЙ ФУТБОЛ

Настоящее представление началось после старта второго тайма. На поле от ростовчан вышел совсем другой состав. Появились атакующие игроки, которые давно подавали большие надежды - Алмквист и Махатазде. В опорную зону встал Норманн - звезда клуба, любимчик фанатов.

Игра действительно стала более атакующей. Буквально каждые 10 минут возникали опасные моменты. Второй состав прибавил в атаке, но просел в обороне, чем воспользовались соперники. В середине второй тайма "Краснодар" забил два гола в ворота "желто-синих". "Ростов", в свою очередь, не смог реализовать моменты и остался без забитых голов. В результате матч закончился со счетом 0:2 в пользу "быков".

МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Клуб пока не комментировал результат матча. А фанаты ФК "Ростов", соскучившись по футболу, не стали скрывать эмоций. Самых преданных болельщиков расстроило поражение. Проигрыш от извечного соперника - "Краснодара" - любители донской команды всегда воспринимали очень болезненно. Тем более, что по итогам первой части чемпионата кубанцы располагаются ниже "Ростова" - на 7-м месте.

- Сколько можно ждать побед? Мы верим в команду, надеемся, а толку мало. Может Карпину стоит попробовать что-то изменить в команде и сделать выводы с этих матчей, - отметил один из болельщиков в комментариях на странице клуба в соцсети.

Однако нашлись и те, кто посчитал проигрыш незначительным, ведь это был товарищеский матч. Между тем, очень многие обратили внимание не отсутствие сыгранности футболистов.

- Остается только надеяться. Посмотрим на второй круг! Однако пока командной игры не прослеживается, - отметил один из фанатов.

Во второй половине чемпионата "Ростов" встречается с "Зенитом", ЦСКА и "Химками".

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