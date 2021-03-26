Народный календарь на 26 марта: искупайтесь в чистой воде и болезни вам будут не страшны

Народный календарь на 26 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 26 марта: этот день именовали днем Никифора. Самой дурной приметой в эту дату считается срубить дерево. Это могло накликать большое несчастье. В этот день принято было уделять особое внимание растениям, бережно относиться к ним. Если у вас нет поблизости леса или придомового участка, лучше посвятить этот день работе с комнатными растениями.

Если в этот день сгущается туман, то это предвещает ненастное лето. Примерно в это время обычно просыпались медведи и это уже означало приход настоящей весны. Если в этот день разразилась гроза и поднялся северный ветер, то весна будет прохладной. Если гуси купались в воде, то скоро наступят теплые деньки. Если день будет солнечным, то грядет хороший урожай зерновых. Если прилетели лебеди, то это предвещало снегопад. А если еще и тетерев прятался в сугробе, то ожидались еще и морозы.

Если же в этот день искупаться в чистой воде, то вам не будут страшны никакие болезни. Лучше всего было делать это в родниковой воде или природном источнике. Уставшие от проделок домового люди вешали на конюшне медвежью голову, чтобы от них избавиться. А если вы порезались в этот день до крови, то ждите сильного испуга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 25 марта: если в хлеву громко заржала лошадь - это к счастью.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 25 марта.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.