Народный календарь на 24 марта: если в хлеву громко заржала лошадь - это к счастью

Народный календарь на 25 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 24 марта: этот день именовался Феофановым днем. Самое невероятное, что можно было увидеть в этот день - это женщину, которая на кочерге объезжает конопляное поле для того, чтобы получить хороший урожай этого растения. Женщинам также не рекомендовалось переступать через лошадиную упряжку, потому что коню после этого становилось очень тяжело работать.

Если же в этот день шел дождь, то это предвещало хороший урожай ржи. Вороны опускались на землю - к теплу, а кони громко фыркали к дождю. Если туман опускался вниз, то это к солнечной погоде. Лисы, зайцы, лоси и кабаны перебирались на более высокие места - это к сильному паводку. Покрытые инеем деревья предвещали дождливый июнь.

Если кони фыркали в дороге, то скорее всего должна была произойти неожиданная, но очень приятная встреча. Если же в этот день вы услышали как громко заржала в хлеву лошадь, то это к счастью. Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек - его можно использовать в качестве оберега от любого зла. При этом гнездо надо оставить целым, разорять его - большой грех.

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