Народный календарь на 24 марта: встряхните кошелек с монетами и весь год будут водиться деньги

Народный календарь на 24 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 24 марта: наши предки считали, что, если в этот день увидеть ласточку, то это к счастью. Услышать кукушку в этот день тоже считалось хорошей приметой. Если же весной появлялись мыши, то год обещал быть голодным. Если прилетевшие птицы располагали свои гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным, а если на теневой - теплым.

Вороны назойливо каркали - к ненастью, грачи летали высоко и камнем неслись к земле - к дождю, дружный прилет птиц предвещал ненастья и холода. Если прилетал жаворонок, то это к теплу, а если зяблик - то к стуже. Если рано прилетали утки и грачи, то это к теплу, а если их долго не было, это означало, что будут еще студеные дни. Лебеди сидели на прудах тоже к скорому потеплению.

Главной приметой этого дня было то, что если потрясти собственный кошелек с монетами, то весь год будут деньги водиться.

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