Народный календарь на 23 марта: гроза в эту дату предвещает урожайный год

Народный календарь на 23 марта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Народный календарь на 23 марта: этот день именовался днем Василисы. Наши предки верили, что, если в эту дату грянет гроза, то год выдастся особо урожайным. Если день будет мглистый, то лен будет хорошим. Прилет ласточек предвещал большой урожай и хорошую рыбалку летом и осенью. Если же в реку потекли ручьи, то станет хорошо клевать плотва.

Если же в этот день воробьи хохлились и кричали, то это к непогоде. А если ворона прятала клюв под крыло, то это предвещало наступление холодов. Глухарь ночует на дереве - ожидается скорая оттепель. А вот если у здорового человека закладывало нос, то в скором времени наступала сырая погода. Если по небу плыли синие облака, то это к теплу и дождю.

Жаворонки кружили в воздухе к скорому появлению травы. Прилет журавлей предвещал таяние льда в стоячих водах. Зайцы подходили близко к жилищам - к холодам. Прилетели трясогузки - через 12 дней будет половодье. Кора деревьев трещала к сухой весне.

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