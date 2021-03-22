Народный календарь на 22 марта: еще 40 раз предстоит пережить морозное утро

Народный календарь на 22 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 22 марта: наши предки именовали эту дату днем Сорока сороков. Прадеды верили, что после него предстоит еще 40 раз пережить морозное утро. Как только это происходило можно было сразу сеять гречиху. Кроме того, если день выдавался теплым, то будет еще 40 теплых дней, а если холодным, то 40 холодных. А также, суеверные фермеры пекли в этот день колобки - ровно 40 штук, а затем каждый день выбрасывали по одному за окошко, считалось, что этот ритуал убережет от бед посевы.

Погоду предсказывали по прилетающим птицам и их поведению. Увидеть скворца в этот день – к скорой весне. Если прилетала чайка – скоро лед пойдет. Жаворонок прилетел – к теплу, зяблики – к стуже. Если в этот день прилетали галки или сороки или же старательно чирикали воробьи, то это предвещало скорое потепление. Прилетевший кулик тоже приносил с собой весну.

Если листвы на деревьях еще нет и прогремит первый гром, то год будет голодным. Матерям и женам, ожидающим своих сыновей и мужей из армии рекомендовалось в этот день молиться 40 мученикам Севастийским и тогда мужчина возвращался скоро и был здоровым и невредимым.

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