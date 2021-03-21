Народный календарь на 21 марта: проведите этот день со своей второй половинкой

Народный календарь на 21 марта Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Народный календарь на 21 марта: в этот день всем желающим узнать свое будущее необходимо выйти на перекресток и сказать магические слова: "Раз, два, три!", а затем взглянуть на дорогу. Если мимо вас первой проедет красная машина - вы встретите свою любовь, черная – будут проблемы, зеленая – к деньгам, синяя – мечты сбудутся, желтая – вас ожидает успех, а серая – к переменам. Кроме того, наши предки верили, что, если в этот день размять вербу, положить ее на голову и накрыться платком, то голова болеть не будет.

А также прадеды считали, что прилет жаворонков предрекает теплую весну. Если в этот день на город опускался туман, то это к утренним заморозкам. Если петух кричал внутри дома, то это к ненастью. Если же зайцы паслись на солнце дольше обычного, то это к непогоде. Облака были густыми и быстро плыли по небу - к скорому наступлению тепла.

Не советовали в этот день начинать никаких важных дел, так успеха бы они все равно не имели. Кого хлестали в этот день вербой, тело того становилось крайне легким. Но вот самому вербу сажать было не нужно, так как это предрекало смерть. А если в этот день увидеть любимого человека, то ваша любовь будет счастливой, долгой и страстной, поэтому лучше всего провести 21 марта вместе со своей второй половинкой.

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