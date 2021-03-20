Народный календарь на 20 марта: влюбленный может приворожить свою избранницу

Народный календарь на 20 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 20 марта: в старину этот день именовался днем Василия Капельника. Наши предки были уверены, что если капель в этот день будет звонкой, то предстоящий год непременно будет урожайным. А если капало с сосулек, то особенно удачным будет урожай конопли и льна. Также урожайный год ожидался и в том случае, если увидеть ласточку и покормить ее хлебом.

Судили традиционно и о погоде. Снегири за окном чирикали к оттепели, а если в этот день было пасмурно и холодало к ночи, то стоило ожидать заморозков. Южный ветер предвещал жаркое лето, а сова кричала к холодам. Жаворонки прилетали к теплу, а зяблики, наоборот, к плохой погоде. Если прилетали журавли, то весна будет ранней.

Наши предки были уверены, что ласточки вили гнездо под крышей - к счастью. Влюбленному парню в этот день ничего не стоило приворожить свою избранницу. А то, что приснится в этот день, обязательно сбудется, но через три года.

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