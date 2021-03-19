Народный календарь на 19 марта: именинникам в этот день лучше не венчаться - будут часто болеть и рано умирать

Народный календарь на 19 марта Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Народный календарь на 19 марта: наши предки считали, что в этот день девушкам в "телесной нечистоте", а именно при месячных, беременности и сразу после родов, нельзя подходить к колодцу, чтобы не осквернять воду. Пить воду из чужого колодца тоже считалось дурной приметой, так как после этого он мог пересохнуть. А вот, если обойти колодец и притоптать вокруг него снег, то вода будет чистой и очень вкусной.

Традиционно судили и о предстоящей погоде. Если вороны каркали стаями, то это к ненастью. Если 19 марта выдастся морозным, то надо ожидать еще 40 утренних заморозков. Если аквариумные рыбки начинают в этот день рыться в песке, то это к хорошей погоде. Если вам повстречался белый заяц, то это к снегопаду.

В этот день считалось плохой приметой венчаться тем, у кого день рождения выпадал на эту дату. Так как затем они, по поверьям, начинали часто болеть и скоро умирали. Дождь и ливень во время венчания – это к слезам в новобрачной семье. Ураган и ветер во время свадьбы – к непрочному, несчастливому браку. Тихий падающий снег и солнечный день – к долгой, счастливой семейной жизни. А вот ели свадебный кортеж переедет собаку или кошку – в этой семье не будет детей. Девушке недавно вышедшей замуж не советовали в течение года посещать похороны мужчин, так как она рисковала после этого быстро овдоветь.

Самое важное - в этот день не следовало ругаться матом, ссориться, выпивать, курить и сплетничать около колодца – в этот день из воды на вас смотрит вся умершая родня.

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