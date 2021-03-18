Народный календарь на 18 марта: супруги должны выпить вина с корицей для укрепления отношений

Народный календарь на 18 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Народный календарь на 18 марта: этот день именовался днем Конона Градаря. Наши предки считали, что, если босыми ногами в эту дату потоптать навоз, то ноги болеть не будут. А также следовало поминать тех, кто умер неестественной смертью и молиться за тех, кто пропал, чтобы они нашлись живыми и здоровыми.

Традиционно судили и о погоде. Если вороны кричали на север, то это предвещает холода. Если этот день будет ясным и теплым, то таким же будет и лето. Если прилетали трясогузки, то это к теплой весне. А если в лесу становились видны первые подснежники, то можно было начинать пахать. Если в доме или на полях заводились мыши, то это к неурожаю.

Наши прадеды были уверены, что это хороший день для ухода за комнатными растениями. А вот за покупками ходить не стоило - все, что было куплено, долго не прослужит. Супруги в этот день усаживались вместе и распивали вино с корицей - это укрепляло их отношения.

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