Народный календарь на 17 марта: не надевайте новую обувь - шея болеть будет

Народный календарь на 17 марта Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 17 марта: этот день наши предки именовали днем Герасима и считали, что, если самая старшая женщина в доме выметет всю избу, то Кикимора убежит вместе с мусором. Но как только птицы улетят обратно на юг, она может вернуться и начать докучать хозяевам больше прежнего.

Погоду на будущее в этот день определяли в основном по поведению грачей. Если птицы этого вида прилетали именно в этот день, то это означало, что снег сойдет через месяц. Если же они возвращались в свои старые гнезда, то весна обещала быть хорошей, вся вода должна была сойти разом. Если вы увидели грача, сидящего на черной кочке, то это к половодью. Если грачи уже сели в гнезда, то через три недели уже можно было начинать посев. А вот, если они не задерживались в гнездах подолгу, то значит грядут затяжные холода.

Наши прадеды считали, что те, кто родились в этот день, будут весьма трудолюбивыми. Хотя, стоит отметить, что этот день считается неудачным для хирургических вмешательств и походов к стоматологу. А также, не лучшей идей было в этот день надевать новую обувь, так как от этого непременно бы заболела шея. Кроме того, воздержаться от крупных покупок ибо они не принесут ожидаемой пользы.

Заядлые рыбаки знали, что 17 марта при высоком атмосферном давлении рыба лучше всего ловится ночью на снасти, а при близком к нормальному - днем на удочку или спиннинг.

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