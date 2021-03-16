Народный календарь на 16 марта: после завтрака не давайте в долг деньги и хлеб

Народный календарь на 16 марта Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 16 марта: наши предки считали, что в этот день нельзя было в вечернее время выносить мусор, так как вместе с отбросами можно было вынести свое счастье. Девушки были уверены, что если в эту дату до восхода Солнца умыться водой, в которой лежало яйцо и серебряное изделие, то будешь молодой и красивой весь год.

О погоде в этот день судили по поведению различных птиц. Если воробьи забирались под крышу и перебирали перья, это предвещало хорошую погоду. А если петух кричал не вовремя и часто, то это сулило плохую погоду. Скворцы прилетели - будет богатый урожай зерновых. Если синицы защебетали громко и весело - настанут теплые деньки, а если их пение, наоборот, жалобное и протяжное, то морозы еще будут. Снегири пели за окном тоже к потеплению, а если они просто сидели на снегу, то - к снегопадам. Если прилетели все птицы, то это однозначно к теплу.

В этот день считалось плохой приметой после завтрака давать в долг деньги и хлеб иначе можно было весь год провести в долгах. Наши предки считали, что для того, чтобы избежать любой опасности, надо 16 марта осенить крестом входную дверь в доме, а также окна, ворота и домашний очаг. А если крест-накрест обойти поле, огород или дачный участок, то солнце растопит снег быстрее и будет хороший урожай - грызуны и нечистая сила не тронут посевы.

А если атмосферное давление не менялось два три дня или медленно падало, то начинался хороший клев рыбы.

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