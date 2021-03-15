Народный календарь на 15 марта: этот день славится частыми оттепелями

Народный календарь на 15 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 15 марта: этот день в старину именовали днем Федота. Наши предки считали, что, если в эту дату посеять лук, баклажаны и сельдерей, то урожай этих культур будет несомненно хорошим. Также считалось, что если погода выдавалась неприветливой, то это значило, что травы не будет долго.

Традиционно судили и о погоде. Наши прадеды были уверены, что если с крыш свисают сосульки, то весна будет затяжной. Также в старину всем было известно, что какой погода была 15 марта, то точно таким же будет и весь июль. Если же снег шел весь день, то потепления ждать не стоило.

Гадали и на урожайность. Если ударял мороз, то сенокос обещал быть плохим и будут проблемы с кормом для скота. Если солнце светит в полдень – добрая примета, так как при этом будет хороший и богатый урожай хлеба. А вот, если с утра шел снег, то считалось, что это к раннему урожаю зерновых. Если же снег пошел ближе к вечеру, то к позднему урожаю хлеба.

Если вы желаете подружиться с домовым и хотите заставить его служить вам, то в этот день купите, не торгуясь, герань с красными цветами и поставьте ее на подоконник. Если в вашей семье кто-то родился 15 марта, то угостите его кашей на меду, чтоб его сердце дому и семье принадлежало. Ветер на Федота считался несчастливым, поскольку мог «надуть» какую–либо болезнь.

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