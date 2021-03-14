Народный календарь на 14 марта: разведите в печи огонь из лесных сучьев - весна придет быстрее

Народный календарь на 14 марта Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 14 марта: этот день именовался днем Евдокии. Как считали наши предки, если в эту дату в печи разводили огонь из лесных сучьев, то весна должна была прийти поскорее. Также, всегда и все ожидали 14 марта прилета ласточек, так как это сулило ясное и теплое лето, этих птиц всегда встречали с радостью и подкармливали хлебными крошками.

По погодным условиям в этот день гадали и на то, что же уродится в этом году. Теплый день на Евдокию – обещал и теплую весну и особенно удачный сенокос; дождь становился предвестником урожая хлеба; туман – стручковых растений; а мороз грозил приморозить гречку, когда она зацветет.

Наши предки также считали, что возникающие в этот день метели предрекали большой холод на весь год. Если до этой даты прилетали грачи, то считалось, что лето будет мокрым, а снег сойдет достаточно рано. Ветер к ночи усиливался, предрекая ненастье. Если же этот день выпадал на новолуние, то это к холодному и ненастному лету.

По поверьям, мужчины после этого дня принимались за починку инструментов для пахоты.

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