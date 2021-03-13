Народный календарь на 13 марта: если за окном солнечно - идите гулять

Народный календарь на 13 марта Фото: Андрей ЗАМАХИН

Народный календарь на 13 марта: этот день именовался днем Василия-капельника. Наши предки считали, что, если жена в этот день будет относиться к мужу с особой любовью, то он никогда не оставит ее и не уйдет к другой. Прадеды предпочитали в этот день заниматься земляными работами - рассадой, комнатными растениями или огородом, так как считалось, что все пройдет удачно.

Если в этот день лил дождь, то это к мокрому лету. Если потаял снег на крышах, значит грядет оттепель. Погода пасмурная - ночью будут заморозки. Если с крыш свисали длинные сосульки, весна обещала быть долгой. Звонкая капель сулила хороший урожай летом. Если в дурную погоду защебетали воробьи - жди улучшения. Как говорили наши предки: "Придет Василий-капельник и зима заплачет."

Если капало с крыши, то пора было собираться на охоту на зайцев. А если за окном стояла солнечная погода, то стоило отправляться на прогулку, так как воздух при таких условиях считался целебным. А почки, которые были собраны в этот день, хранят свою целебную силу весь год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 12 марта: давно ждете возвращения долга - чихните в бане.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 12 марта.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.