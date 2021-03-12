Народный календарь на 12 марта: давно ждете возвращения долга - чихните в бане

Народный календарь на 12 марта Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Народный календарь на 12 марта: если в этот день распускались макушки вербы, то первые посевы будут достаточно хорошими. Если же верба распускалась с середины, то на первые всходы надеяться не стоило, более хорошими будут вторые. А вот если верба распускалась целиком, то урожай обещал быть отличным.

Южный ветер и капель в этот день сулили теплое лето. Если март выдавался дождливым, то таким же станет и лето. Если наши прадеды замечали, что в этот день чесались свиньи, то это предвещало наступление тепла.

В этот день судили о предстоящей охоте и урожае. Если грачи летели прямо на гнезда, то урожай обещал быть хорошим. Если появлялись подснежники, это означало, что пора приступать к пахоте. Если на дворе стояла звонкая капель, то удачной будет охота на зайцев. А вот если дорогу перед охотой перебегала собака, то она обещала быть не очень удачной. Если же дорогу перебегал сам заяц, то день будет неудачным.

Многие 12 марта ходили в баню. Обязательно было перед походом туда снять крест, иначе можно было заболеть. По этой же причине лучше не пить воду, предназначенную для мытья. А вот, если вы вдруг чихнули в бане, значит скоро вам вернут долгожданный долг.

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