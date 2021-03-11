Народный календарь на 11 марта: не плюйте в реку - отнимется язык

Народный календарь на 11 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 11 марта: в старину этот день именовался днем Порфирия. В эту дату особенно радовались заядлые рыбаки, так как отлично клевали язь, плотва и окунь. Категорически не рекомендовалось сажать в этот день вербу, так как считалось, что так человек сам себе лопату готовит, то есть доживет он именно до того дня, когда из вербы лопату можно будет сделать. Да и в принципе сажать что-либо в этот день не советовали, так как мог ударить мороз.

Если ветер в этот день дул с юга или юго-запада, то ожидалось потепление. Если на Порфирия растаял весь снег, то радоваться не стоило, это значило, что скоро он выпадет еще. Если воробьи сбивались в стайки, а вороны кружили над головой, то это к теплу. Если голуби вылезали на улицу и радостно ворковали, то это предвещало тепло, а если же они прятались под крышу, то ожидалось похолодание. Если стучат и скрипят оконные ставни - это к ненастью. А если же подул сильный ветер, значит заморозкам конец.

Наши предки верили, что, если в этот день взять в руки веревку, то в роду появятся те, кто покончил с собой, поэтому обходили этот предмет стороной. Также на Порфирия нельзя было плевать в реку, так как вскоре после этого отнимался язык.

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