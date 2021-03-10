Народный календарь на 10 марта: не смотрите в окно, а то подцепите кумоху

Народный календарь на 10 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 10 марта: этот день в старину именовался днем Тарасия-кумошника. А Кумохой, по легенде, звали родную сестру супруги домового Кикиморы, считалось, что она жила в лесу и путалась с лешим. В эту дату в изголовье больным клали телячий послед, считалось, что при этом человек выздоровеет гораздо быстрее. А также можно было положить больного на медвежью шкуру, а комнату окурить смолой или же дать ему выпить святой воды, так недуг тоже должен был в скором времени отступить. Надо обязательно не забыть помолиться святому Тарасию, который является покровителем этого опасного дня.

По поведению зверей судили в этот день о погоде. Если каркали вороны - к дождливому лету, а если грачи свивали гнезда, то это предвещало хорошую погоду. Если же в этот день был слышен стук дятла, то весна обещала быть поздней. Если замечалось, что долго не линяют зайцы, то прятать теплые вещи было еще рановато, так как грядут затяжные холода. Если ездовые лайки вечером катались по снегу, то это к вьюге. Если звери чихали в ненастную погоду, то это к вероятному улучшению погоды. Если прилетели грачи, то снег сойдет только через месяц. А если вороны начинали купаться ранней весной - к теплу.

Наши прадеды считали, что, если в этот день найти сброшенную шкурку змеи и носить ее с собой, то никакая болезнь не пристанет. А вот если 10 марта дверь срывалась с петель, то это предвещало неминуемую беду. Спать днем тоже не стоило, можно было накликать лихорадку. Также лучше было не смотреть окно, так как можно было кумоху подцепить.

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