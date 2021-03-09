Народный календарь на 9 марта: не ложитесь спать раньше полуночи - придет нечисть

Народный календарь на 9 марта Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Народный календарь на 9 марта: наши предки именовали этот день Обретением. Считалось, что в эту дату не стоит рано ложиться спать, как минимум, до полуночи, так как в противном случае в дом ворвется нечисть. А она может перебить всю посуду, отравить еду и даже похитить маленьких детей. Чтобы этого не произошло к кровати привязывали к кровати образок и цветок чертополоха, а также мелом рисовали крест у входной двери, а порог клали остро заточенный топор. Также считалось, что если женщина стирает в этот день, то это значит, что птицы улетят обратно на юг.

Предсказывали по этому дню и погоду на предстоящие дни и месяцы. Если день будет снежным, то таким же будет и апрель. Если щебетали синицы, то это предвещало теплую погоду. А если птицы начинали вить гнезда на солнечной стороне, то считалось, что предстоящее лето будет довольно холодным. Если неподалеку слышен стук дятла, то скорого прихода весны ждать не стоило.

Если птицы возвращались из теплых стран в положенный срок, то урожай зерновых должен был быть хорошим. Наши предки считали, что если в этот день кто-то вдруг страдал от мигрени, то ему необходимо было помолиться Иоанну Крестителю и тогда боль отступит. Увидеть аиста или жаворонка в этот день считалось счастливой приметой. А вот спать днем не рекомендовалось иначе могла разыграться лихорадка.

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