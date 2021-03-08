Народный календарь на 8 марта: этот день в старину именовался днем "Кислых Девок"

Народный календарь на 8 марта Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Народный календарь на 8 марта: наши предки считали, что, если девушка до этого дня не вышла замуж, то ей предстоит еще долгое время провести в родительском доме. А вот если попытаться в эту дату приворожить любимого, то вскоре он ответит вам взаимностью. А также, если дама получила анонимный букет, то в скором времени она взаимно в кого-то влюбится. Девушки считали, что, если праздновать 8 марта в женской компании, то значит до конца года свадьба не предвидится.

Наши прадеды считали, что, если в этот день выпадает снег, то и святая неделя будет холодной, если будет сухо - дождя в Пасху не предвидится. Если в эту дату воробьи вьют гнезда, а сороки улетают в лес, то в скором времени установится тепло. Традиционным развлечением в этот день было бросание соломинки в снег, если же она проваливалась, то снег должен был растаять только через месяц. А также, если в этот день у хозяек перекипали горшки и кастрюли - это к снегопаду. Лошади ложились на землю - к вьюге. Если к этому дню прилетели птицы, то это сулило большой урожай хлеба. Если был слышен крик зяблика - к заморозкам, а если стук дятла - к поздней весне.

В старину считалось, что если в этот день паук сплел в доме паутину, это сулило счастье в семье. И снимать ее не рекомендовалось снимать до Пасхи - это грозило потерей дома.

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