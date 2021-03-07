Народный календарь на 7 марта: фермерам не стоит посыпать поля навозом - будет много сорняков

Народный календарь на 7 марта Фото: Олег Укладов

Народный календарь на 7 марта: наши предки считали, что в этот день стоит сажать капусту, так как не должно было быть гусениц. Этот день в старину именовался днем Афанасия. Считалось, что, если в эту дату женщина увидела первую ласточку, то она должна была умыться молоком, тогда ее кожа должна была стать белой и молодой. Также наши прадеды верили, что кто в семье первым увидел, как летят грачи, тот будет счастливым.

Также предсказывали по этому дню и погоду. Если солнце светило неясно, то это предвещало ухудшение погоды. Если 7 марта было холодно, то лето должно было быть дождливым. Если же вы услышали пение жаворонка, то весна будет ранней. Если рассвет был золотистым или бледно-розовым погода должна была быть хорошей. Зашумели сосны и ели - к теплу. Если лежит гладкий снег, год будет неурожайным, а если рыхлым, то урожай будет богатым. Фермерам в этот день не советовали посыпать землю навозом, если он выпадал на полнолуние, так как это предвещало большое количество сорняков.

Разорение ласточкиного гнезда в этот день считалось греховным деянием, лицо разорителя должно было непременно покрыться пятнами. Кроме того, 7 марта считалось ранним днем прилета грачей.

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