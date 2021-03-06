Народный календарь на 6 марта: в этот день лучше не выпивать - будут дурные последствия

Народный календарь на 6 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 6 марта: наши предки были уверены, что в этот день лучше доводить все начатые дела до конца. А также в эту дату не принято было сажать и поливать цветы, так как считалось, что после этого они не будут расти. Лучшим решением для этого дня будет приобретение новой обуви - она обещала служить долго верой и правдой.

По этому дню традиционно судили о погоде на предстоящие дни. Если ветер дул с запада, то ожидалась сырая погода. А высокие сугробы во дворе сулили теплые дни. Если первый гром грянет при северном ветре – к холодной весне, при восточном – к сухой и теплой, при южном – к теплой. Наши предки именовали этот день Тимофеевым днем и считали, что каким будет этот день, такой будет и весна.

Обычно те, кто был рожден в этот день, становились в семье старшими. А приснившиеся в ночь на 6 марта сны были вещими.

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