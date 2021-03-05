Народный календарь на 5 марта: выбросите старую обувь и в вашем доме будет достаток

Народный календарь на 5 марта Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Народный календарь на 5 марта: в этот день не стоит ничего обещать, так как есть риск не выполнить обещанное. Также в эту дату не стоит начинать никаких новых дел, потому что вряд ли вы доведете их до конца. Если в этот день устроить с друзьями гонки на санках и уехать дальше всех, то это к счастью. Кроме того, наши предки считали, что, если в этот день выбросить всю старую обувь, то это непременно принесет достаток в дом.

Если грачи и галки летали в небе, а затем стрелой кидались вниз, то означало, что скоро пойдет снег. Если же март выдавался сухим, то год будет плодородным, а если дождливым, то - неурожайным. Если в этот день ветер сменил направление, то будет недолгая оттепель. Если 5 марта пошел снег, то год обещал быть бедным и неурожайным.

Наши прадеды верили, что, если тайком добыть огонь или горящие угли и отнести в поле, то урожая будет непременно много. А вот болеть в этот день не рекомендовалось, потому что тогда можно было долгое время не выздороветь.

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