Народный календарь на 4 марта: делайте побольше добрых дел и будет вам счастье

Народный календарь на 4 марта Фото: Андрей КАРА

Народный календарь на 4 марта: женщины в Федотов день стремились наготовить как можно больше еды, ведь, чем больше блюд приготовлено в этот день, тем богаче будет жизнь хозяйки. Одним из главных блюд был каравай, его съедали, а крошки выбрасывали за спину, чтоб весь год ни в чем не нуждаться.

Если в этот день грачи и галки стаями сидели на дороге, то скоро должно было настать ненастье. Если шел снег и ложился на полях буграми, то это сулило хороший урожай овощей и яровых. Если же вы увидели чайку, это означало, что лед скоро тронется. Если на небе появлялась красная луна, то утром погода будет сырой, но теплой. А вот если вам повстречается в лесу белый заяц, то снега еще насыплет.

Наши предки стремились в этот день ни за что не захворать, потому что тогда болезнь обещала быть долгой и даже была вероятность смертельного исхода.

Если в этот день начинала прорастать картошка в подвале, то это предвещало скорый приход весны. А фермеры, которые обязательно хотели получить хороший урожай, обязательно 4 марта кормили птиц хлебными крошками.

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