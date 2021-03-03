Народный календарь на 3 марта: родившиеся в этот день будут красиво петь и понимать язык птиц и ветров

Народный календарь на 3 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 3 марта: чаще всего в этот день предсказывали предстоящую погоду и урожай. Например, если прилетела птичка-овсянка то значит совсем скоро наступит теплая и сухая весна. Если же маленькие звезды были плохо видны на небе, то должен был разыграться сильный ветер. Если с утра опустился туман, то лето обещало быть дождливым. А вот алая заря предвещала скорый снегопад. Наши предки об этом дне предпочитали говорить так: много снега - много хлеба, много воды - много травы.

Рыболовы точно знали, что в этот день хорошо будет клевать окунь. Самое страшное было заболеть в этот день, ведь тогда непременно к тебе наведается старуха с косой. А вот родившиеся в этот день были одарены замечательным голосом А с возрастом начинали очень хорошо понимать язык птиц и ветров. Чтобы развивать свой дар, рожденные 3 марта носили на шее камень сердолик. Для некоторых он считался даже талисманом.

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