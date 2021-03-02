Народный календарь на 2 марта: попытайтесь подружиться с женой домового

Народный календарь на 2 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 2 марта: этот день именовался в старину днем Федора. Наши предки считали, что если в эту дату помолиться святому Феодору Тирону о пропаже людей или вещей, то вскоре они обязательно найдутся. По поверьям, погода 2 марта всегда выдавалась ровно такой же, какой она была 12 ноября прошлого года.

Наши прадеды считали, что если в этот день облака по небу плывут высоко и быстро, то это к ясной погоде. Длинные сосульки, свисающие откуда-либо сулили долгую весну. Также считалось, что лето будет ровно таким же, какой выдалась погода 2 марта. Если же вы заметите с утра густой туман, то май будет ровно таким же. А если в этот день с юга вернулись птицы, то весна будет достаточно ранней.

В эту дату все женщины старательно пытались подружиться с женой домового - кикиморой. Чтобы она не проказничала, то 2 марта в углу дома ставили на ночь небольшой горшочек с угощениями. Матери в этот день читали перед сном над своими детьми молитву, а в изголовье ставили образок, что кикимора не покушалась на малыша. Не стоило оставлять и рукоделие, не помолившись над ним, иначе его непременно испортит супруга домового.

Категорически запрещалось в этот день смотреть в ночное небо, так как, если увидеть падающую звезду, то это предвещало болезнь и смерть. А вот незамужние девушки с огромным удовольствием выходили на улицу именно по вечерам и жаждали первой встретить именно женщина, так как такая встреча сулила скорую свадьбу.

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