Народный календарь на 1 марта: рыбаки никогда не упускали возможность получить хороший улов

Народный календарь на 1 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 1 марта: наши предки точно знали, что в этот день покончил с собой Иуда, один из учеников Христа, который его предал. Поэтому было принято молиться за своих близких, чтобы по своей воле скончавшихся в роду не было. А также в некоторых люди считали, что снег и вода в этот день могут иметь целебные свойства.

Традиционно судили о том, какой будет погода в ближайшие дни и даже месяцы. Если в этот день погода была солнечной и теплой, то считалось, что и вся весна будет такой же. Если же выпал снег, то стоило ждать в этом году хорошего урожая. Дует теплый ветер - лето будет дождливым, а если северный, то холодным. Если в этот день громко каркали вороны, то скоро должны были настать холода.

Если же в первый весенний день наступали паводки, то фермерам предстояло охранять свой урожай от небывалого количества насекомых и грызунов. Рыбаки в этот день никогда не отказывались от того, чтобы отправиться удить рыбу. А все потому, что именно 1 марта на крючок попадалась щука, плотва и лещ.

Женщинам, находящимся в положении, в этот день советовали с утра встать на пригорок и полюбоваться на первое весеннее солнце, чтобы родить крепкого и здорового малыша. Кроме того, женский пол очень любит в этот день натереть руки снегом ровно в полдень, чтобы они были чистыми и нежными.

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