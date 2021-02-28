Народный календарь на 28 февраля: гадания в этот день особо верны

Народный календарь на 28 февраля Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 28 февраля: в старину этот день назывался днем Онисима, именно в эту дату весна с зимой "спорили", кто дальше пойдет, а кто повернет назад. Наши предки считали, что если с крыш свисали длинные и толстые сосульки, то это сулило затяжную весну. Если лаяла лиса, то нужно было ожидать снега, а если в небе стояла яркая чистая луна, то вслед за этим должны были прийти морозы.

По погоде предсказывали и предстоящий урожай. Если 28 февраля резко прибывала вода в водоемах, то ожидался хороший сенокос. Если зима была практически бесснежной, то хлеба тоже ждать не стоило. Если до этого дня растаял весь снег то это означало, что будет много сена.

Матери считали, что если родившегося в этот день ребенка кутать в платок из козьего пуха, а в виде подарков принимать вещи из овчины, то малыш непременно будет счастлив и здоров. А гадания, которые проводили в этот день, считались особенно верными.

Но 28 февраля не рекомендуется строить планы на будущее, так как они точно не сбудутся.

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