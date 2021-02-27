Народный календарь на 27 февраля: в старину это был день "бабьих взбрыксов"

Народный календарь на 27 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный календарь на 27 февраля: по поверьям в этот день не следует посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов. Нужно воздержаться и от подстригания ногтей и волос. Но есть единственное заболевание, которое в этот день начинать лечить полезно - это алкогольная зависимость.

Наши предки именовали 27 февраля дне Кирилла. Если же эти сутки выдавались теплыми, то это значило, что вот-вот нагрянут морозы. А если же на небе воедино сгущались тучи, то нужно было ожидать ненастья.

Также у этой даты было еще и другое название - ее именовали днем "бабьих взбрыксов". В давние времена у наших прабабушек существовал такой обычай - в этот день нужно было посещать повитух, которые принимали у них детей. Женщины угощали древних "акушерок" пирогами и, разумеется, не обходилось и без хмельных напитков. Мужья для этой вечери всегда готовили особое пиво из воды, которую они собирали на семи святых источниках. Женщины навещали со всеми этими дарами повитух и благодарили за детей, котором они помогли появиться на свет.

Доброй приметой считалось в этот день совершать покупки - вещи должны были прослужить долгую службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 26 февраля: отличный день для генеральной уборки.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 26 февраля.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!