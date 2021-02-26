Народный календарь на 26 февраля: отличный день для генеральной уборки

Народный календарь на 26 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 26 февраля: в этот день не стоит ни с кем ругаться, так как примирение в этом случае наступит нескоро. Наши предки что лучше всего собираться недавно поженившимися парами - они обсуждали новую жизнь и делились бытовыми секретами.

Если этот день был ясным, то ясной должна быть и ночь. Если же похолодало, то весна будет поздней и ненастной. При таянии снега в этот день считалось, что весна будет ранней. Судили о погоде и по поведению животных, например, если собаки растягивались на земле и расставляли лапы - это к теплу, если звери чихали, ожидалась перемена погоды, ежели же у лошадей потели копыта, стоило ждать тепла. А если аквариумные рыбки медленно плавали в воде и почти не шевелились - это к морозам.

25 февраля было категорически запрещено прясть, вышивать и ткать, так как можно было ослепнуть. Если же в этот день вы на небе увидели яркие белые звезды, значит это души умерших родных смотрят на вас с высоты. Если же в этот момент позвать их по имени, то они обязательно придут на помощь в нужный момент. Также принято было молиться за упокой своих усопших родных.

Кроме того, считается, что это идеальный день для проведения генеральной уборки.

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