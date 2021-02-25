Народный календарь на 25 февраля: в дальнюю дорогу лучше не отправляться - не к добру

Народный календарь на 25 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 25 февраля: наши предки считали, что чем в этот день холоднее, тем теплее будет в марте. А если на небе звезды красного цвета, то скоро непременно должна была разразиться вьюга. Ежели ночью вы выходили на двор и видели иней, то в ближайший день ожидается снег.

По погоде в этот день судили об урожае. Если день был морозный, значит будет много фруктов, если свисали с крыш длинные сосульки - уродятся овощи, а если на небе вы заметили много звезд, то год в целом будет урожайным. Кроме того, 25 февраля, на мороз выносили семена, которые потом высаживали и они, будучи "закаленными" дают хорошие всходы и урожай. А также считалось, что они заряжены силой Божьего взгляда, который в этот день смотрит на землю. Но холод в это день выносили и пряжу - это сулило скорое богатство, если еще и вместе с прялкой, так и вовсе небывалую удачу.

Заядлые рыбаки знали, что, если в этот день потекли ручьи, то рыба будет клевать уже достаточно хорошо. В ночь на 25 февраля следили за снами - рукавицы к незваному гостю, квас к обману, а семечки и орехи к мелким интрижкам. В дальнюю дорогу лучше было не ходить - к беде это.

Знахари в эту ночь лечили людей от испуга. Наши прадеды считали, что, если кто-то кого-то или чего-то когда-то испугался, это необходимо лечить и лучше всего сегодня, так как если не лечиться, то можно сильно заболеть.

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