Минприроды: после спуска воды из Северного водохранилища подтоплений не произошло

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После спуска воды из низовой части Северного водохранилища подтоплений и разрушений не произошло. Гидротехнические сооружения, расположенные по течению Темерника, справились с напором, сообщили сегодня в пресс-службе Минприроды Ростовской области.

Также в ведомстве озвучили основную версию произошедшего – во время непогоды произошел удар по одному из трех затворов крупного бревна, которое застряло конструкции. Его уже убрали, сейчас поднимают поврежденный затвор.

Кроме того, ситуацией заинтересовалось Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Дело в том, что из-за обмеления пострадали обитатели водоема. Так, например, рыба теперь стала легкой добычей для ростовчан. Она не может уплыть и ее просто собирают сачками. За порядком на месте массового сбора сейчас следят наряды ППС.

Дамбу прорвало буквально на днях. После этого уровень воды снизился на 1,5 метра и оголился берег. Сразу после этого на место происшествия прибыли сотрудники управления по делам ГО и ЧС, МЧС и Ростовводстройэксплуатации».