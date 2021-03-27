«Не было бы счастья»: ростовский эколог объяснил, почему нельзя заполнять дамбу на Северном водой

Из-за повреждения одной из задвижек дамбы водоем почти обмелел. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

На Северном водохранилище Ростова-на-Дону произошло ЧП. Из-за повреждения одной из задвижек дамбы водоем почти обмелел. Подтопления удалось избежать за счет того, что гидротехнические сооружения, расположенные рядом, справились с напором воды. Несколько дней специалисты устраняли аварию. А многие горожане - кто с удочкой, кто с сачком - отправились на водоем, вспоминать навыки рыбной ловли. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, авария устранена и в настоящее время низовая часть водохранилища снова наполняется водой.

В настоящее время низовая часть водохранилища снова наполняется водой. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

НУЖНЫ ПРОЦЕССЫ САМООЧИЩЕНИЯ

Однако ростовский эколог Даниил Середин уверен: решение это преждевременное. По его словам, любой водоем со временем нуждается в процессах самоочищения. Это нормальное явление. Подобные разливы в природе всегда заканчивались тем, что река снова становилась чистой, а позже наступал нерест.

- Вообще-то любой водоем только первое время после начала эксплуатации радует глаз людей, тем что в нем активно развивается жизнь, растут рыбки, можно купаться отдыхать, - рассказал эколог. - Но со временем он нуждается в процессах самоочищения. В момент разлива рек происходит нерест. И в природе эти разливы всегда заканчиваются тем, что река снова становится рекой.

При этом на искусственно созданных прудах и водоемах используют летование.

- Это трудоемкий и сложный процесс, который обычно проводится в целях повышения естественной рыбопродуктивности за счет улучшения структуры грунта и создания благоприятных условий для развития кормовых организмов, - продолжает эксперт. - В это время земля должна покрыться коркой, окислится и минерализоваться. После чего водоем можно повторно заливать водой. С точки зрения технологии рыболовства – это очень хорошее и полезное событие. И любой рыбколхоз для выращивания рыбы подвергает свои водоемы летованию. Поэтому пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло» отлично описывает ситуацию, которая произошла два дня назад на Северном водохранилище.

Подтопления удалось избежать за счет того, что гидротехнические сооружения, расположенные рядом, справились с напором воды. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ?

Специалист уверен, что из-за поломки задвижки никакой серьезной экологической угрозы для населения района и города быть не могло.

- Я считаю, что они были изначально исключены, - говорит эколог. - Все потому что проектная организация, которая конструирует, разрабатывает и устанавливает такие гидротехнические сооружения, в первую очередь руководствуются вопросами их безопасности. И такие ситуации поломок обязательно учитываются проектировщиками. Именно поэтому авария или поломка этого гидротехнического сооружения не должна была привести к каким-то затоплениям или подтоплениям. Что мы, собственно, и наблюдали в этот раз. Скорее, любой летний дождь привносит гораздо больше воды в реку, чем целое Темерницкое водохранилище.

При этом ихтиолог уверен, что заполнение водохранилища водой прямо сейчас - преждевременное решение.

- То, что горожане называют рекой или Темерницким водохранилищем – это искусственно созданные каналы, которые соединяют реки Тузлов и Темерник, - считает эксперт. - А основная часть живности - толстолоб, судак и другая рыба - после ЧП попали в реки с первым потоком воды. Поэтому, пользуясь случаем, можно было провести процесс летования именно сейчас. Только после этого дамбу можно было повторно заливать водой. Единственный минус, который могли бы заметить жители Северного жилого массива, пока шел процесс осушения – это неприятный запах в течение двух-трех дней. Но ради нереста и ощутимой безвозмездной пользы для экологии можно было бы и потерпеть. Но заливать новую воду в водохранилище, где сейчас грязь и ил, значит лишить водоем возможности самоочищения. А это, как мне кажется, абсолютно неосмысленное действие и нарушение всяких правил рыбоводства.

КОММЕНТАРИЙ МИНПРИРОДЫ

"Полное осушение водного объекта привело бы к гибели"

- Промывка Темерницкого тракта, действительно, прорабатывалась с точки зрения обновления и улучшения качественных характеристик воды в бассейне реки Темерник, - рассказали "КП-Ростов-на-Дону" в Минприроды Ростовской области. - Нештатная ситуация показала возможность пропуска значительного объема водных ресурсов.

Процессы летования, как правило, применяются на водоемах для промышленного рыборазведения, а Низовое водохранилище является рекреационным и хозяйственно-бытовым водным объектом. В настоящее время Низовое водохранилище наполняется естественным поверхностным стоком, в том числе Верховым водохранилищем, и родниками.

Решение о принудительном осушении водного объекта возможно принимать, только имея научное обоснование. Кроме того, несмотря на спуск водохранилища, некоторое количество воды в нем оставалось вместе с водными биологическими ресурсами. И полное осушение водного объекта привело бы к их гибели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело завели после вылова рыбы в обмелевшем Северном водохранилище

Уголовное дело возбудили после стихийного вылова рыбы в Северном водохранилище. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

25 марта в Северном водохранилище прорвало дамбу. Деформировался один из затворов конструкции, поддерживающий уровень воды (подробности)