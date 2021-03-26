"Мы уже два заявления оставили!": Ростовчанин призывает остановить гибель рыбы в пересохшем водохранилище

Жители собирают рыбу сочками. Фото: соц.сети, паблик "Это Ростов"

В Ростове-на-Дону полностью пересохло водохранилище в Северном районе города. Накануне власти сообщали, что вода стремительно отходит из водоема из-за поломки гидротехнической установки на дамбе. Она контролировала уровень воды, засасывая лишнюю в специальную шахту, где она проходила под дамбой и вытекала с другой стороны.

Сегодня же, 26 марта, ситуация стала еще хуже. Вода ушла почти полностью, в некоторых местах пересохло дно. Местные жители решили воспользоваться случаем и вышли на рыбалку. Умельцы вооружились сочками и собирают водоплавающих целыми мешками. Некоторые считают это беззаконием, другие - удачным уловом.

В социальных сетях поднялась шумиха. Люди выступают против тех, кто решил нажиться на плачевной ситуации. Пользователи пишут, что, если "мародеры" заберут всю рыбу из водоема, то ее там вообще не останется.

- Я живу в 500 метрах от озера. Когда увидели, что там происходит, сразу позвонили в экослужбу и 112. Объяснили ситуацию, оставили два заявления. Необходимо всем отправляться на озеро и остановить преступление, - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" Алексей Попов.

Другие жители пошли по обмелевшему дну в поисках драгоценностей. Искатели сокровищ взяли в руки металлоискатели и прочесывают территорию, которая раньше была под водой. В интернете также переживают, что, если воды не будет несколько дней, погибнет не только рыба, но и другие обитатели: раки, лягушки и ондатры.

Власти в свою очередь отчитываются, что ситуация находится под контролем. Вода была спущена специально, чтобы подобраться до места поломки. К каким это приведет последствиям, пока точно сказать нельзя.

Напомним, дамбу построили в 70-х годах прошлого века. Водохранилище уже спускали в конце прошлого десятилетия. Тогда это было сделано для расчистки дна от ила и мусора.

Ситуация находится под контролем властей. Фото: соц. сети, паблик "Это Ростов"

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