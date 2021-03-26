Гаражная амнистия 2021: нюансы нового закона разъяснил ростовский юрист

Закон распространяется только на капитальные постройки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гаражная амнистия 2021 начнет действовать с 1 сентября. До 2026 жители смогут оформить в собственность государственный участок, на котором находится гараж. Юрист Сергей Ожгибесов рассказал «КП-Ростов», как воспользоваться новым законом и с какими трудностями можно столкнуться.

КТО ПОПАДАЕТ ПОД «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»?

«Гаражная амнистия» упростит жизнь владельцам гаражей, построенных до 2004 года. Напомним, эти постройки не контролируются Градостроительным кодексом. Теперь же участок под гаражом можно зарегистрировать в упрощенной форме и бесплатно. Но к заявителям предъявляют ряд требований.

Если речь идет о самострое, приватизировать участок можно только через суд. Фото: Евгения ГУСЕВА

— Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Это и отдельные капитальные постройки и те, которые входят в состав гаражно-строительных кооперативов. Гараж должен быть расположен на государственной или муниципальной земле, — говорит Сергей Ожгибесов.

При этом «гаражная амнистия» не распространяется на временные постройки, самострои. Законом нельзя воспользоваться, если речь идет о подземных гаражах при многоэтажках.

КАК ОФОРМИТЬ УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ

Чтобы оформить право на участок, нужно обратиться в местную администрацию или МФЦ. Вам предстоит подтвердить, что вы владеете расположенным на территории гаражом.

— Нужно предоставить заявление и любой документ, который может подтвердить ваше право на участок. Например, выписка из ЕГРЮЛ о гаражном кооперативе, квитанции об оплате коммунальных услуг и другое.

МИНУСЫ ЗАКОНА

Сергей Ожгибесов напомнил, что, как и любая недвижимость, гараж будет облагаться налогом. Серьезные сложности могут возникнуть, если ваш гараж не признали капитальным строением.

— Самовольные постройки не попадают под действие закона. В этом случае придется обращаться в суд и уже через него доказывать право собственности на участок, — пояснил юрист.

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