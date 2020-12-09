Эвакуация авто обойдется в круглую сумму. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эвакуация автомобилей в Ростове-на-Дону 2020-2021: насколько подорожает и когда. Как рассказали в региональной службе по тарифам, цены взлетят вверх уже через три недели.

ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — НЕ ПРЕДЕЛ

Надо сказать, что эвакуация неправильно припаркованных автомобилей - больная тема для водителей Ростова-на-Дону. Ежедневно в городе забирают десятки, а то и сотни машин. Как правило, владельцы оказываются в ступоре, когда не находят автомобиль там, где его оставили. Оглядываясь по сторонам, растерянные люди ищут телефоны, по которым ему подскажут, куда увезли их «ласточек».

Порой, чтобы вызволить машину из плена дорожных служб, нужно потратить несколько часов. Дольше всего проходит оформление документов, составления протокола о нарушении. Мало того, за эвакуацию автомобиля придется заплатить немалую сумму. Стоимость зависит и от того времени, сколько ваша машина простояла на штрафстоянке. Если вы вернулись за ней почти сразу, то в среднем придется заплатить около трех тысяч рублей. Однако уже с нового года такса станет выше.

ДВАЖДЫ ПОДОРОЖАНИЕ

По данным региональной службы по тарифами Ростовской области, уже с 1 января 2021 года только за услуги эвакуатора придется отдавать по 3 121,75 рублей. Подорожает и хранение транспортного средства. Если сейчас один час на штрафстоянке стоит 19,8 рублей, то уже в следующем году - 20,6 рублей.

Дальше - больше: с 2022 года тарифы еще больше увеличится. Водители будут платить по 3 246,62 рубля за перевозку машины и 21,4 рубля за час, проведенный на стоянке.

К стоимости эвакуации следует прибавить еще штраф за неправильную парковку. Размер - 1500 рублей. Однако он выйдет в два раза дешевле, если внести платеж в течение 20 дней.

Таким образом, в следующем году водители, машины которых забрали, будут платить почти по четыре тысячи рублей. Гораздо дешевле соблюдать правила дорожного движения и не оставлять авто, где придется.

Отметим, что компанию, которая занимается эвакуацией автомобилей, власти Ростова-на-Дону определили в прошлом году. Подряд достался ООО «Центр эвакуации автомобилей». В донской столице только у нее есть право забирать неправильно припаркованные авто.

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