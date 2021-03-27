Уголовное дело завели после вылова рыбы в обмелевшем Северном водохранилище

Рыбаки сачками ловили рыбу. Фото: https://vk.com/rostov_rnd

Уголовное дело возбудили после стихийного вылова рыбы в Северном водохранилище. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

25 марта в Северном водохранилище прорвало дамбу. Деформировался один из затворов конструкции, поддерживающий уровень воды. В результате водохранилище почти обмелело.

Аварией воспользовались некоторые ростовчане. Рыбаки начали ловить рыбу сачками, набивая ей целые мешки. В соцсетях большинство ростовчан осудили поступок. А кто-то даже направил заявления в экослужбу. К ситуации подключились Росрыболовство и полиция.

— По факту стихийного вылова рыбы специалисты составили три протокола об административных нарушениях. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в администрации.

Сейчас потомка уже устранена, чаши водохранилища наполнили. По версии Минприроды, дамбу прорвало после того, как в один из затворов попало бревно.

27 марта власти устроили субботник на территории Северного водохранилища. Мусор убирали около ста сотрудников различных ведомств.

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