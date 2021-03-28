Семь грузовиков вывезли мусор из Северного водохранилища в Ростове

Ростовчане убирали мусор два дня. Фото: instagram.com/admvorosh/

В прибрежной территории Северного водохранилища прошел субботник. Ростовчане убрали с территории тонны мусора.

После прорыва дамбы уровень воды в водохранилище резко упал. Выяснилось, что водохранилище скопилось много мусора. На обмелевших участках жители увидели целые горы отходов.

27 и 28 марта марта власти устроили на месте субботник. Кроме чиновников убрать территорию пришли неравнодушные горожане. Всего возле водохранилища работали около ста человек. Мусора оказалось столько, что вывозить его пришлось на грузовиках. Как сообщили в администрации Ворошиловского района, мешками с отходами загрузили семь Камазов.

Напомним, авария на Северном водохранилище произошла 25 марта. Дамбу прорвало после того, как в один из затворов попало крупное бревно. 26 марта деформацию устранили, а чаши водохранилища начали заполняться.

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