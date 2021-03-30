Ростов признан самым бестактным городом в России: с этим согласны не все

Специалисты опросили более 2,5 тысячи человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростов-на-Дону снова оказался на вершине антирейтинга. На этот раз жителей южной столицы признали самыми бестактными среди всех россиян. Опрос проводился специалистами исследовательского агентства "Zoom Market". Они собрали мнения более 2,5 тысячи человек.

НАОРАТЬ МАТОМ НА НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА

В основу рейтинга легли ответы на три ключевых вопроса. Первый касался того, как часто опрошенные вмешиваются в чужие разговоры. Во втором аналитики хотели узнать, дослушивают ли ростовчане своих собеседников до конца, не перебивая. Третий затронул тему непрошеных советов малознакомым людям.

Как результат, Ростов оказался самым бестактным городом в России, жители которого не стесняются прерывать разговоры незнакомых людей и высказывают свое мнение при любом удобно случае.

Как считает ростовский лингвист, преподаватель с многолетним стаже Юлия Власова, жители донской столицы действительно страдают дефицитом внутренней культуры.

- Достаточно послушать, как люди разговаривают между собой, например, в общественном транспорте. Накричать матом могут даже на незнакомого человека, - говорит Юлия. - Вообще с этикетом у жителей больших городов всегда были проблемы. Ростов - огромный мегаполис, даже по европейским меркам. Поэтому здесь будут те, кто мало знаком с правилами общения.

"ЭТО ОБ ОТЗЫВЧИВОСТИ"

А вот блогер, эксперт комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации Вадим Манукян считает иначе. По его словам, в рейтинге городов с самыми открытыми и неравнодушными жителям Ростов занял бы первое место.

- Я всю жизнь живу в донской столице и вижу огромное количество людей, готовых в любой момент прийти на помощь. Ростовчане очень активны, а этот рейтинг о бестактности может говорить, наоборот, о нашей отзывчивости и желании общаться друг с другом, - говорит Вадим Манукян. - Не согласен в этим рейтингом. Ростов выделятся в других направлениях, например, в политической сфере. У нас в городе очень много различных общественных организаций, течений. Люди устраивают собрания, совместно решают вопросы, которые касаются всех. Как пример, местные жители защищают старый город с его историческими зданиями, следят, чтобы их реставрировали.

По словам собеседника, особый колорит и темперамент дончан обусловлены казачьей культурой. Этим и объясняется горячий и пылкий нрав жителей Ростовской области.

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