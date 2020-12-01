"У нас умеют их ловить": Ростовская область первая по количеству маньяков, рассказываем почему

За 10 лет на Дону выявили больше маньяков, чем в США Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ростовская область в очередной раз возглавила антирейтинг, которым трудно похвастаться перед теми, кто хочет сюда переехать. Теперь донской регион признан первым по числу маньяков, орудовавших последние несколько десятков лет. Каждый из нас может вспомнить хотя бы парочку фамилий тех безумцев, которых боялись целые города. Возникает закономерный вопрос: почему столь печальная статистика прослеживается только на Дону и как ее объяснить?

А СКОЛЬКО ИХ БЫЛО?

О том, что Ростовская область - первая в своеобразном антирейтинге сообщил кандидат психологических наук, специалист по судебной психологии Николай Дворянчиков. Действительно по официальной статистике с 1987 по 1997 год на Дону выявили 34 (!) серийных убийцы. Для сравнения в 90-годы в одной из самых криминальных стран мира - США - было зафиксировано только 30 подобных маньяков. Зловещую плеяду открыл всем известный Андрей Чикатило. Его обвинили в убийстве 53 человек. Он нападал на детей и взрослых по всей России.

Другой пример - серийный убийца из Таганрога. Это Юрий Цюман по кличке "черные колготки". Он убивал и насиловал и женщин в 90-х годах прошлого века. Спустя несколько лет еще один маньяк начал свое дело в шахтерских города области. Местные жители стали находить трупы молодых девушек, подвергшихся изнасилованию. Как позже выяснилось, преступник был не один. Полицейские задержали сразу двоих мужчин. Позже еще несколько убийц терроризировали регион, затем полицейские выследили некого Давида Сарабашяна. Он убил молодую девушку в районе Суворовского. Суд доказал его причастность еще к четырем тяжким преступлением.

С НИМИ НАУЧИЛИСЬ БОРОТЬСЯ

Мы решили узнать, почему наша область богата на безумцев? Как выяснилось дело не в генофонде, а в способах работы местных следователей. Историк, писатель, специалист по криминальной истории Ростова Сергей Кисин считает, что количество маньяков и серийный убийц - константа в любом регионе нашей страны.

- Другое дело, что у нас в области с ними научились эффективно бороться еще с 80-х годов, - пояснил Кисин. После поимки Чикатило у нас был создан единственный на постсоветском пространстве отдел по расследованию серийных преступлений. Он привлек квалифицированных специалистов, которые составляли портрет преступника и выявили механизмы, как с ними бороться. В последующем они наладили отлов подобных маньяков, буквально поставили дело на конвейер.

Историк также сообщил, что голливудские режиссеры во время подготовки фильма "Канибал: Молчание ягнят" консультировались со знаменитым психиатром Александром Бухановским, который расколол Чикатило. Многое из его практики они взяли для создания картины, которая стала всемирным бестселлером. Затем этот фильм показывали в донском медицинским университете как учебное пособие.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ

Становится понятно, что наш регион вовсе не реальный лидер по числу безумных маньяков. Здесь имеет место другой аспект - показатели по выявлению опасных преступников. Сергей Кисин на радио "Комсомольская правда" провел четкую грань между серийными убийцами и маньяками. Ведь первые могли "ликвидировать" людей, находясь в банде, преследуя коммерческие интересы. Такое уже было в 90-х годах. Другое дело - убийства на сексуальной почве, когда преступник издевается над жертвами, пытается удовлетворить свои больные желания.

Возможно, дело еще и в том, что у Ростова слава криминального места. Так или иначе, на фоне криминогенной обстановки в области и местного преступного колорита по федеральному ТВ показали сериал с коротким, но символичным названием "Ростов". Основную сюжетную линию режиссерам подсказали двое ростовчан, среди которых небезызвестный Сергей Кисин. Картина рассказывала зрителям об уникальном случае, когда во главе городского уголовного розыска оказался бывший преступник.

- В нынешнем кинопроизводстве наблюдается большой дефицит оригинальных идей. Такая практика, когда во главе правоохранительного ведомства становится бывший уголовник, существовала только дважды в истории. Первый случай зафиксирован во Франции в 19 веке, а второй у нас, - объяснил Кисин.

БЛАТНОЙ ПЕРЕВОД

А коль скоро у Ростова криминальная слава, то находятся ростовчане, профессионально изучающие язык преступного мира. Еще один уникальный ростовский проект, который говорит сам за себя - перевод классической поэзии на блатной жаргон. Его сделал местный журналист, филолог и литературовед Александр Сидоров. Гго псевдоним - Фима Жиганец. Как признался создатель, подобные попытки уже предпринимались другими известными писателями.

- Этому способствовало бешеная криминализация. В последующим произведением заинтересовались не только филологи, но и простые жители, - объяснил в эфире радио "КП" автор перевода Сидоров.

Таким образом, Ростовская область богата не только на маньяков, но и на талантливых оперативников, которые их вычисляют. И на тех, кто умело рассказывает о борьбе с преступностью. Именно то, что донские полицейские не стесняются применять в работе новые механизмы и охотно разрабатывают их, дает статистику, которая на первый взгляд может показаться ужасающей.

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