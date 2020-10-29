Рейтинг бездетных: Ростов-на-Дону вошел в список городов, где жители не хотят заводить детей

Многие не хотят ребенка из-за работы или нестабильной финансовой ситуации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростов-на-Дону снова попал в антирейтинг городов России. На этот раз эксперты провели анализ, опросив тысячи молодых людей по всей стране, и выяснили, где люди меньше всего хотят заводить детей. Всего список насчитывает 22 города нашей страны. Его опубликовали на сайте популярного исследовательского центра.

Так, в каждом городе социологи опросили более 2,5 тысячи людей от 18 до 42 лет. Им задавали вопросы о том, есть ли них дети, состоят ли в браке или в отношениях, планируют ли в течение 10 лет завести ребенка и почему. Таким образом, специалисты получали примерную картину по наиболее крупным городам страны.

Ожидаемо, что меньше всего детей хотят рожать жители Москвы. На втором месте - Екатеринбург, затем Краснодар. Ростов-на-Дону разместился в середине списка на 14 месте. Прямо за донской столицей - Воронеж, Иваново и Нижний Новгород.

Так что можно сделать вывод, что многие ростовчане все таки хотят родить ребенка в ближайшие 10 лет.

Интересно, что эксперты отметили и главные причины, по которым респонденты не хотят заводить детей. Это желание пожить для себя, отсутствие партнера, квартирный вопрос, карьера, нестабильная финансовая ситуация, а также состояние здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Ростовской области покинуть первые строчки антирейтингов

Исследователи назвали Ростов-на-Дону самым романтичным городом, а Новочеркасск — с самым загрязненным воздухом (подробнее)