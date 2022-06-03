Командира роты донского УГИБДД уволили после скандала с вымогательством взяток на трассе

В отношении бывшего командира роты и других подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области после служебной проверки уволили командира роты донского батальона ДПС ГИБДД № 1. Ранее его и еще более 20 человек заподозрили в вымогательстве взяток на трассе М-4 «Дон».

По версии следствия, в преступную группу входили действующие и бывшие сотрудники ДПС, а также гражданские. По данным МВД, они фотографировали проезжающие автомобили, с помощью графического редактора подделывали нарушения. «Отфотошопленные» снимки пересылались инспекторам ГИБДД, которые находились неподалеку. Сотрудники показывали фотографии с нарушениями и предлагали уладить вопрос за определенную сумму — от 5 до 500 тысяч рублей. При этом водителей запугивали не только административной, но и уголовной ответственностью. Многие предпочитали заплатить — сумма «вознаграждения» варьировалась от 5 до 500 тысяч рублей. Правоохранители считают, что такая мошенническая схема действовала годами — с 2017 по 2020.

В апреле командира первой роты батальона и других подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело. Известно, что уволенный сотрудник будет находиться под домашним арестом как минимум до 10 июня.

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