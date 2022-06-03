В Ростове проверили пляжи, разрешенные для купания: рассказываем об итогах

Проверка показала, что не все пляжи Ростова находятся в идеальном состоянии. ФОТО: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове депутаты городской думы вместе с представителями Управления культуры и департамента ЖКХ оценили готовность пляжей к купальному сезону. Рассказываем, где и какие нарушения нашли в зонах отдыха.

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Ростовчане пожаловались проверяющим на то, что в прошлом году было много амброзии. Так, местная жительница Екатерина рассказала, что сорняки можно было увидеть в дальней части пляжа. Ростовчанка попросила, чтобы в этом году администрация предусмотрела покос сорняка. Власти пообещали разобраться с этой проблемой.

На пляже Левобережный обнаружили амброзию. ФОТО: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В остальном на этом пляже все в порядке: имеются буйки, мегафон, спасательная моторная лодка. Есть и специальное кресло для маломобильных граждан, с помощью которого можно окунуться в воду. Исследования песка и воды, а также дна акватории показали, что пляж безопасен. Уже сейчас ростовчане с удовольствием получают здесь дозу витамина D.

СВОРА БЕЗДОМНЫХ СОБАК

На пляже Зеленого острова проверяющие заметили много бездомных собак. Не был вывешен желтый флаг — знак, что в этом месте можно купаться. Не нашла мониторинговая группа и наглядной информации о режиме работы пляжа. Местами прибрежный песок покрылся густой травой — не зря же остров Зеленый. Решать эти проблемы теперь будут в управлении ЖКХ Пролетарского района.

По пляжу на Зеленом острове гуляли бездомные собаки.

Из плюсов нового пляжа то, что еще до начала сезона сюда было завезено более 80 тонн свежего песка и был обустроен спасательный пост. На информационных щитах отдыхающие смогут найти здесь данные о температуре воды. Для экстренных случаев приготовлены спасательные круги и жилеты. Кроме того, здесь дежурят двое спасателей и медсестра. А скоро, возможно, появится и видеонаблюдение.

«ДРУЖБА» ЛУЧШЕ ВСЕХ

Все описанные проблемы на пляже «Дружба» обнаружено не было. Сюда до наступления лета завезли свежий песок, исследовали воду и дно реки Темерник. Сейчас благоустраивается берег и места для катамаранов. Здесь не будет скучно детям — на пляже работает игровая площадка.

Никаких проблем не было обнаружена на пляже в парке "Дружба"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К погружению готов: выбрали лучшие пляжи для отдыха в Ростове-на-Дону

К началу купального сезона в донской столице заработают три пляжа - проверили каждый из них (подробнее)