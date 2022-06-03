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Общество3 июня 2022 15:57

В Ростове проверили пляжи, разрешенные для купания: рассказываем об итогах

Мониторинговая группа посетила «Левобережный», «Дружбу» и пляж на Зеленом острове
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Проверка показала, что не все пляжи Ростова находятся в идеальном состоянии. ФОТО: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Проверка показала, что не все пляжи Ростова находятся в идеальном состоянии. ФОТО: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове депутаты городской думы вместе с представителями Управления культуры и департамента ЖКХ оценили готовность пляжей к купальному сезону. Рассказываем, где и какие нарушения нашли в зонах отдыха.

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Ростовчане пожаловались проверяющим на то, что в прошлом году было много амброзии. Так, местная жительница Екатерина рассказала, что сорняки можно было увидеть в дальней части пляжа. Ростовчанка попросила, чтобы в этом году администрация предусмотрела покос сорняка. Власти пообещали разобраться с этой проблемой.

На пляже Левобережный обнаружили амброзию. ФОТО: сайт администрации Ростова-на-Дону.

На пляже Левобережный обнаружили амброзию. ФОТО: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В остальном на этом пляже все в порядке: имеются буйки, мегафон, спасательная моторная лодка. Есть и специальное кресло для маломобильных граждан, с помощью которого можно окунуться в воду. Исследования песка и воды, а также дна акватории показали, что пляж безопасен. Уже сейчас ростовчане с удовольствием получают здесь дозу витамина D.

СВОРА БЕЗДОМНЫХ СОБАК

На пляже Зеленого острова проверяющие заметили много бездомных собак. Не был вывешен желтый флаг — знак, что в этом месте можно купаться. Не нашла мониторинговая группа и наглядной информации о режиме работы пляжа. Местами прибрежный песок покрылся густой травой — не зря же остров Зеленый. Решать эти проблемы теперь будут в управлении ЖКХ Пролетарского района.

По пляжу на Зеленом острове гуляли бездомные собаки.

По пляжу на Зеленом острове гуляли бездомные собаки.

Из плюсов нового пляжа то, что еще до начала сезона сюда было завезено более 80 тонн свежего песка и был обустроен спасательный пост. На информационных щитах отдыхающие смогут найти здесь данные о температуре воды. Для экстренных случаев приготовлены спасательные круги и жилеты. Кроме того, здесь дежурят двое спасателей и медсестра. А скоро, возможно, появится и видеонаблюдение.

«ДРУЖБА» ЛУЧШЕ ВСЕХ

Все описанные проблемы на пляже «Дружба» обнаружено не было. Сюда до наступления лета завезли свежий песок, исследовали воду и дно реки Темерник. Сейчас благоустраивается берег и места для катамаранов. Здесь не будет скучно детям — на пляже работает игровая площадка.

Никаких проблем не было обнаружена на пляже в парке "Дружба"

Никаких проблем не было обнаружена на пляже в парке "Дружба"

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