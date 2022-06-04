В Ростовской области оставленный один дома пятилетний ребенок скончался при пожаре

Ребенка передали медикам, но спасти его не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксае под Ростовом при пожаре погиб пятилетний ребенок. Происшествие случилось вечером 3 июня на улице Платова, сообщили в донском управлении МЧС по Ростовской области.

Около 20:30 жильцы дома сообщили о возгорании в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники вскрыли дверь и обнаружили в коридоре ребенка без сознания. В комнате было сильное задымление.

Пострадавшего оперативно передали бригаде скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

Как пояснили в МЧС, на момент пожара ребенок находился в квартире один.

— Предположительной причиной пожара стала детская шалость при обращении с огнем, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 29 мая при пожаре в частном доме погибли женщина и двое ее детей. Многодетная мать успела вывести на улицу восьмилетнюю дочь, а после вернулась за пятилетней дочерью и 15-летним сыном. Однако из дома все трое так и не вышли. Прибывшие на место пожарные обнаружили их тела троих погибших. Предварительной причиной возгорания в донском управлении МЧС назвали короткое замыкание электропроводки.

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