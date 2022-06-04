Погода в Ростовской области 6 — 10 июня: какой будет новая неделя

После жары наступит похолодание. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Погода в Ростовской области 6 — 10 июня: публикуем подробный прогноз. На новой неделе синоптики прогнозируют похолодание.

По данным ростовского гидрометцентра, 6 июня по области пройдет небольшой дождь. Утром и вечером прогнозируются сильные осадки. Ветер северный и северо-восточный — до 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14, а при грозе до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +17 — +22 градуса, а вот по северу столбик термометра снизится до +12. Днем ожидается +22 — +27 градусов.

7 июня вечером местами пройдет кратковременный дождь с грозой. В остальное время серьезных осадков не ожидается. Ветер восточный и северо-восточный — до 11 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 14 метров секунду. Ночью на термометре будет +15 — +20 градусов, по северу — до +10. Днем — +25 — +30 градусов.

По данным гидрометцентра России, в среду снова будет дождь. Столбик термометра не поднимется выше +25 градусов. В следующие два дня осадков не предвидится. 9 июня ожидается до +23, 10 июня — до +22.

Ранее климатолог рассказал, какую погоду ожидать летом. По словам специалиста, в июне средняя температура воздуха будет составлять около 21 градуса, в июле — +24, а в августе — +22. Сильной жары не будет. Максимальные температуры — +35 — +36.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холодный май - ниже нормы: а каким будет лето в Ростове?

Каким будет лето в Ростове после холодного мая, рассказал климатолог. (Подробности)

Синоптики рассказали, каким будет июнь в Ростове-на-Дону

В первый месяц лета погода будет непостоянной. (Подробности)