Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону в июне-июле 2022: публикуем график

Рассказываем, на каких улицах не будет горячей воды. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону традиционно ждут жителей донской столицы в июне и июле. В рамках подготовки к очередному отопительному сезону проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Подробный график и географию отключений летом 2022 опубликовали «Ростовские тепловые сети».

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

Как уведомили коммунальщики, при подготовке оборудования в период с 20 июня по 3 июля рабочие проведут гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Центральной котельной. В этом время будет приостановлена работа котельных № 3 и № 4 из-за ремонта.

В центре города в этот период подачу горячего водоснабжения прекратят в границах: Набережная реки Дон — проспект Сиверса — улица Пушкинская — проспект Соколова — улица Текучева — проспект Театральный — проспект Шолохова — улицы 22-я и 21-я Линия.

В трех районах горячее водоснабжение будут подавать с пониженным давлением.

В Северном жилом массиве столкнутся с ограничениями жители следующих улиц: Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Каракумской, проспекта Королева, проспекта Космонавтов, Волкова.

Также временные неудобства ждут ростовчан, живущих в районе «Темерник» на улицах Лелюшенко, Миронова и Думенко.

В районе проспекта Ленина также будет ограничена подача горячей воды в границах: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — проспекте Нагибина — улице Новаторов — Врубовой — переулке Актюбинском.

ВКЛЮЧАТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Коммунальщики обращают внимание, что по завершении основных работ, с 4 июля, в центре донской столицы на участках, которые выдержали опрессовку, горячую воду будут включать без дополнительного уведомления жильцов. Если же в ходе опрессовки будут выявлены дефекты, горячая вода в дома на этих улицах вернется по мере устранения повреждений на участках теплосетей.

Также ресурсники просят ростовчан быть бдительными. Если вы видите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, ни в коем случае не приближайтесь к этому месту и не пускайте других, особенно детей. О дефекте нужно незамедлительно сообщить диспетчеру теплосетей по телефону в любое время суток.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы «Ростовские тепловые сети» - 8(863) 234-89-44.

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