Самые популярные новостройки в Ростове в 2022 году

Новостройки в Ростове растут как грибы после дождя – много, быстро и повсюду. Источник: domclick.ru

Новостройки в Ростове растут как грибы после дождя – много, быстро и повсюду. Это и уютные трехэтажки в зеленых районах, и 25-этажные великаны с панорамными видами. Выбор у покупателей точно есть: только на сайте сервиса Домклик от Сбера мы насчитали 58 жилых комплексов, квартиры в которых можно купить уже сейчас. А заселиться – до 2026 года (по мере сдачи того или иного проекта). Вместе с экспертами сервиса выяснили, какие из новостроек – самые популярные у пользователей Домклик.

ТОП-5 ВАРИАНТОВ ДЛЯ НОВОСЕЛЬЯ В РОСТОВЕ

Экорайон «Вересаево» расположился в ростовском районе Александровка, который находится на пути между центром донской столицы и городом-спутником Аксаем. На сайте сервиса Домклик весной 2022 года в продаже более 850 квартир в этом проекте стоимостью от 3 до 12,2 миллиона рублей. Здесь выбирают жилье те, кто ищет вариант по демократичной цене и кому не составит труда выбраться на машине по делам. Вторая категория новоселов – семьи, преимущественно с детьми, которые ценят комфорт, тишину и удаленность от пыльных городских магистралей. ЖК заселяют, начиная с 2019 года, но квартиры продолжат сдавать вплоть до конца 2025-го.

Экорайон «Вересаево»: тихо и демократично. Источник: domclick.ru

ЖК «Красный Аксай» сразу на 23 многоквартирных дома расположился в сердце Нахичевани. Этот жилой комплекс выбирают за панорамный вид на реку Дон и зеленый левый берег, а также за близость к центру. Нахичевань имеет и свой деловой центр, до которого от дома – рукой подать. Любимой прогулочной зоной для жильцов «Красного Аксая» стала ростовская достопримечательность – Зеленый остров, который соединяется в теплое время года с правым берегом понтонным мостом, где всегда много рыбаков, а на самом острове есть площадки для отдыха детей и взрослых. Застройку здесь закончили в 2021 году. По актуальным данным Домклик, сейчас в ЖК еще есть 113 свободных квартир стоимостью от 3,6 до 11,6 млн рублей.

«Красный Аксай»: зелено и уютно. Источник: domclick.ru

ЖК «Green Side» расположен в географическом центре Ростова-на-Дону, а до делового центра – несколько минут на машине. Жилой комплекс на три высотки от 18 до 25 этажей строится между улицами Нагибина, Ленина и Нансена. Квартиры здесь выбирают за удобное расположение – у транспортной развязки, крупные торгово-развлекательные центры по соседству. Покупатели сейчас могут выбрать жилье из 66 квартир стоимостью от 2,6 млн до 10,1 млн рублей. Сдача намечена на третий квартал 2023 года.

«Green Side»: удобное расположение и шопинг. Источник: domclick.ru

Также в топе запросов жилой квартал «Звезда столицы», расположенный рядом – также на Нансена. Масштабный проект включает в себя 9 домов высотой от 20 до 25 этажей. Сдача квартир началась еще в конце 2020 года и продолжится до первого квартала 2024 года. По данным сервиса Домклик, в комплексе сейчас продается 546 квартир от 2,3 до 8,5 миллиона рублей.

«Звезда столицы»: инфраструктура по принципу «всё под рукой»: Источник: domclick.ru

В пятерку самых популярных по запросам домов попала и еще одна, уже третья, новостройка в том же районе – ЖК «Ленина, 46» в Ашхабадском переулке. Сдача объекта планируется на второй квартал 2023 года. Сейчас там можно купить 96 квартир от 2,8 миллиона до 22 миллионов. Высотка на 722 квартиры вырастет до 25 этажей.

ПО СРОКУ СДАЧИ

Если ждать времени нет, на сайте сервиса Домклик от Сбера есть целый ряд уже сданных домов.

ЖК «Крепостной вал» на 23 этажа сдали еще в 2020 году, но там еще есть 66 квартир от 2,5 до 15,9 миллиона рублей площадью от 32 до 93 квадратных метров. Соседей будет много – в доме 321 квартира. Владельцы квартир выбирали центральное расположение в центре города и эффектный вид на Ростов с высоты птичьего полета.

В жилом комплексе «Норд», сданном в первом квартале 2022 года, в Северном жилом массиве осталось 35 квартир от 2,8 до 10 млн. Жилье здесь выбирают те, кому важна и транспортная доступность – до центра ехать примерно 25 минут, и хорошая экологическая обстановка.

ЖК «Гвардейский 3.0» на проспекте Сиверса также имеет статус «Сдан». Но в трех 20-этажных домах есть еще 99 квартир от 4,1 до 9,2 миллиона рублей. Жилье в этом районе выбирают мобильные ростовчане, ведь здесь расположена самая оживленная городская магистраль, рядом главный железнодорожный и автовокзал.

ЖК «Гвардейский 3.0»: новоселье для самых любознательных и мобильных. Источник: domclick.ru

НЕСКОЛЬКО ХИТРОСТЕЙ

Нередко бывает, что покупатели разбирают квартиры в будущих новостройках еще на стадии котлована, а после перепродают их уже на стадии строительства или сданного дома. Вроде бы, покупаешь уже не у застройщика, а по факту – в квартире до тебя никто не жил (а именно за это многие ценят новостройки). Если вы планируете сыграть новоселье без ипотеки, заплатив за покупку из собственных средств, можно воспользоваться сервисом безопасных расчетов Домклик. Он избавит вас от лишних визитов в банк и всегда «адреналиновых» манипуляций с наличными. Просто переводите средства на специальный счет Сбербанка, и, после регистрации сделки в Росреестре, они зачисляются на счет продавца. Никаких расписок и банковских ячеек.

Просмотрев десятки вариантов квартир, сложно удержать в голове все плюсы и минусы и объективно выбрать нужный. Для этого на сайте Домклик есть удобный сервис сравнения. Добавляете в него несколько объявлений о продаже квартир – и сразу можно увидеть, где ниже цена, а где больше площадь. Остается только выбрать вариант, где больше выгодных пунктов.

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