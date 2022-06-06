Скоростной трамвай, пешеходная зона на взлетной полосе и новые рабочие места: Что известно о застройке на месте старого аэропорта в Ростове

На месте аэропорта появится комфортное разноуровневое жилье. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Старт застройки территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону намечен на 2023 год. Приступить к работам планируется после проведения необходимых экспертиз. В новом микрорайоне на площади 368 гектаров будет построено от 1,5 до 1,8 тысячи квадратных метров жилья. Об этом в эфире передачи «О главном» рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, отвечая на вопрос телезрителя.

ЖИЛЬЕ С СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

— Мы работаем над тем, чтобы иметь четкую концепцию развития этой территории, - подчеркнул глава региона. — Таких проектов единицы. 368 гектаров земли для жилья и для деловой недвижимости. Будет построено от 1,5 тысячи до 1,8 тысячи квадратных метров жилья, в котором будет проживать 56-60 тысяч человек.

Василий Голубев отметил, что согласно существующему проекту освоения этой территории, который был представлен на презентации и пока не является окончательным, в новом микрорайоне появится пешеходная зона протяженностью в три километра. Она пройдет по бывшей взлетно-посадочной полосе, которая будет сохранена. Но в нынешних условиях будет задействована для создания комфортного проживания людей.

Поскольку в основу развития территории был положен принцип комплексного освоения, в новом микрорайоне будет создана и целая сеть социальных объектов: 6 школ, не менее 7 детских садов, медицинские учреждения, библиотека, учреждения культуры, а также различные спортивные сооружения. При том не только плоскостные, но и целые спорткомплексы.

— Это большой-большой, очень красивый, на мой взгляд, объект, — рассказал Василий Голубев. — Как я говорю, нельзя начинать строить, пока не понимаешь, чем закончишь Именно это нужно выдержать от начала до конца. И такую задачу я поставил в самом начале, когда мы только делали первые шаги. Это путь, который нам предстоит пройти. Сегодня видится, что начало строительства — это 2023 год, когда проекты будут подготовлены, пройдут соответствующую экспертизу. И мы сделаем первые шаги именно в 2023 году. А дальше — взаимодействие с теми, кто окажется среди застройщиков. Но и точное выполнение той дорожной карты, той идеологии.

РАЗНОЭТАЖНОСТЬ И ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

Однако, как отметил губернатор, сегодня существуют очень разные подходы к исполнению проекта. Согласно разным проектам, на месте старого аэропорта планируется построить здания от 8 до 14 этажей. Но это может быть разноуровневая застройка - представление мнений и позиций продолжается. При этом донское правительство не ставит себе задачи «уйти в небо».

— Если бы мы это делали (строили многоэтажки — прим. ред.), то я бы назвал количество домов и их этажность намного больше. Если строить 22-этажные дома. То тут могло бы проживать уже 100 тысяч человек, — уверил глава региона.

Особо Василий Голубев подчеркнул необходимость сохранения в новом микрорайоне зеленых зон, строительства новых парков — одним словом, создания места отдыха для местных жителей.

— Нам нужно стремиться создать комфортную среду. Нам не стоит допустить ошибки, которые допускались. Когда мы рвемся в небо, а оказывается, что садов не хватает, школ — надо догонять. Медицинские учреждения тоже надо догонять. По ряду территорий это присутствует, — отметил губернатор Ростовской области. — Нужно найти какой-то паритет.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ

По мнению главы региона, жилье на месте старого аэропорта должно быть, прежде всего, быть доступным с точки зрения транспорта. Без грамотного учета транспортного потока подобные ЖК строить нельзя, уверен Василий Голубев. Поэтому уже сейчас сюда запланирована ветка скоростного трамвая, которая проходит вдоль всего микрорайона. Сейчас рассматривается вопрос создания в этом районе автовокзала или крупного транспортного узла.

Но что еще более важно, правительство донского региона планирует создать в новом микрорайоне порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Это будет высокотехнологичное производство, которое позволит работать ростовчанам недалеко от дома. Но новое предприятие не будет загрязнять окружающую среду.

По словам губернатора, возведение жилых комплекса подобного масштаба — дело ни одной пятилетки и «непростая работа». Однако вскоре такие микрорайоны скоро будут строиться повсеместно. По этой концепции будут корректироваться и существующие ЖК. И Ростовская область намерена этим активно заниматься.

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