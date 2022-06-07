«Мне всегда жалко даже убийц»: ростовский батюшка 10 лет входит в комиссию по помилованию, но прощает не всех

Священник Андрей Мнацаганов помогает заключенным наладить жизнь после освобождения. Фото: предоставлено героем публикации

Иерей Андрей Мнацаганов - человек большой души и необычной судьбы. На пятом десятке владелец успешной ростовской строительной компании неожиданно для всех оставил бизнес и ушел в священники. Причем, его паства не самая простая: убийцы, насильники, мошенники и воры.

ОТДАЛ СВОЙ ДОМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ

Дело в том, что батюшка возглавляет отдел по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии и служит в храмах при тюрьмах. Кроме того, свой дом в Ростове он отдал бывшим заключенным. Люди, отсидевшие срок и которым некуда идти, стекаются в двухэтажный коттедж, расположенный во втором поселке Орджоникидзе. Принимают здесь всех, независимо от того, какое преступление совершил человек.

- Это одно из направлений социальной реабилитации осужденных, проект мы назвали «Приют милосердия». Кстати, он получил поддержку фонда президентских грантов, - рассказывает священник.

А еще последние десять лет Андрей Мнацаганов входит в состав комиссии по вопросам помилования осужденных.

- Кроме меня, в комиссии есть и представители казачества, даже краеведческого музея и публичной библиотеки. Суть в том, что осужденный может подать прошение о помиловании. Если его подпишут, то человек может выйти из тюрьмы досрочно, более того, с него снимут судимость, - рассказал Андрей Мнацаганов.

КАК ПРОВЕРЯЮТ РАСКАЯНИЕ

По словам батюшки, если члены комиссии решат, что человек достоин помилования, следом прошение идет к губернатору, а уже после его подписи – к президенту.

Но прежде, чем подписать документ, члены комиссии проводят тщательную проверку. Например, батюшка может поехать к родственникам заключенного, чтобы поговорить с ними, встретиться с самим осужденным, а еще – поговорить, например, с людьми, которые отбывают наказание в одной колонии с просящим.

- Мы ведь перед тем, как вынести решение, опираемся не только на слова заключенного. Важно понять: действительно ли человек раскаялся, - поясняет батюшка.

Священник отдал свой дом бывшим заключенным, которым некуда идти после освобождения. Фото: предоставлено героем публикации

В месяц Андрей Мнацаганов с коллегами рассматривают по десть, а иногда и по 20 таких прошений, а в год – больше двухсот.

"ЧАСТО ПРЕДЛАГАЮТ ДЕНЬГИ "

- Перепроверять надо тщательно каждый запрос. Часто люди так хотят выйти на свободу, что начинают обманывать, - продолжает священник.

Самая распространенная схема – осужденный рассказывает о том, что его якобы оклеветали.

- А начинаешь общаться с потерпевшими, выясняется - заключенный лукавит. Кстати, часто предлагают деньги за решение вопроса, но со мной это бесполезно, - говорит Андрей Мнацаганов.

Несмотря на то, что батюшка отпускает на исповеди даже самые страшные грехи, есть преступники, под прошениями которых священник никогда не поставит свою подпись, как бы сильно они не говорили о раскаянии.

- Это убийцы, насильники, торговцы наркотиками, - поясняет батюшка.

Лишь пару раз Андрей Мнацаганов сделал исключение из своих же правил.

- Так, в тюрьме оказалась молодая женщина. Ее подозревали в убийстве сожителя, - поясняет священник. - Заключенная писала, что раскаивается, говорила о том, что не желала смерти мужчине. Просто однажды он перебрал со спиртным и в очередей раз накинулся на нее с кулаками. Тогда женщина, защищая себя, схватила нож и нанесла ему смертельный удар.

Второе исключение батюшка сделал для мужчины, который по неосторожности устроил аварию со смертельным исходом.

"ВЕРУЮЩИЙ НЕ ПРОСИТ О ПОМИЛОВАНИИ"

К мошенникам у Андрея Мнацаганова свой подход. Так, если человек специально обманул старика или одинокую маму, то и тут на подпись отца Андрея под помилованием рассчитывать не приходится. Зато осужденный за налоговые махинации может рассчитывать на расположение как минимум одного члена комиссии – отца Андрея.

Прежде, чем подписать прошение о помиловании, батюшка общается с заключенным, его родственниками и потерпевшими. Фото: предоставлено героем публикации

При этом священник признается, что переживает за каждого, кто просит о помиловании.

- Душа болит и за тех, кому отказываем. Мне всегда жалко этих людей, даже убийц, - говорит Андрей Мнацаганов.

А еще священник говорит, что ни разу не видел прошение от постоянных прихожан из храма при колонии.

- Не помню ни одного верующего, который просил бы о помиловании. Мне кажется, что, когда человек понимает всю тяжесть преступления, когда раскаивается в нем, он стремится всей душой понести наказание, - сказал Андрей Мнацаганов.

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